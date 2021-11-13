Телеведуча Іванна Онуфрійчук, яка стала ведучою "Танців з зірками", а днями вийшла заміж за мільйонера, хвалилася розкішною сукнею, яку довелося нести п'ятьом помічникам.
Як пише Politeka.net, ОНУФРІЙЧУК нещодавно замінила Тіну Кароль на шоу "Танці з зірками". Зірка перебуває у відносинах з мільйонером Алмазом і днями пара офіційно уклала шлюб. Іванна спочатку весілля на Мальдівах і тільки після цього пара офіційно узаконила свій новий статус.
На новому відео в Instagram Онуфрійчук показала свою весільну сукню. Як виявилося, шлейф сукні був настільки величезним, що мінімум п'ять чоловік повинні допомагати були нести цей наряд.
"Королівське плаття для казкового і незабутнього дня.
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І хоча щоб пересуватися в ньому потрібна була допомога мінімум п'яти осіб, воно все одно неймовірне", - написала Онуфрійчук.
Фанати подивилися ролик тисячі разів і написали коментарі:
"Іванна, ви неймовірна! Для королеви тільки таке королівське плаття", " Я в захваті від краси! Від вас, від сукні, від шикарної розкішного весілля, неможливо відірвати очей", "ви в ній як справжня королева", "Дорого, багато, знала за кого вийти заміж", "ви неперевершена".
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