Бывает и такое

Украинский актер и комик, звезда "Дизель Шоу" Егор Крутоголов насмешил украинцев поведением на сцене, едва не расплакавшись после того, как получил ботинком по тому самому месту.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм «Дизель шоу» появился отрывок из миниатюры, в которой Крутоголов играл мэра. Его помощник устроил фейковое нападение на чиновника, чтобы поднять ему рейтинг. Однако в процессе нападения мэр несколько раз успел пострадать из-за халатности бандитов.

«Как показывает практика, шоу можно сделать из чего угодно. Даже из покушения на убийство! Организацией подобной инсценировки занялся помощник мэра в исполнении Евгения Гашенко @dizelgan», - подписали видео авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили массу приятных отзывов о номере.

«Как же я люблю ваш юмор. Он у вас такой добрый», «Вы сделали мой день», «Почему так смешно?», «Отличная миниатюра», «Очень смешно, не могу остановиться», «Круто, вы лучшие», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Егор Крутоголов заулыбался в окружении эффектных красоток: «Я – счастливчик».

Еще Politeka писала, что Крутоголов поиздевался над запрещенным в Украине Дедом Морозом.

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