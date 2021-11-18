Зірка "Дизель Шоу" і відомий комік Єгор Крутоголов познущався над забороненим в Україні Дідом Морозом на сцені і розсмішив цим українців.

Як передає Politeka.net, Єгор Крутоголов є відомим українським гумористом. Він прославився завдяки своїй участі в програмі "Дизель шоу". Там вони розігрують всякі гумористичні сценки і жартують на актуальні теми.

Так, на цей раз на акаунті "Дизель шоу" в Instagram опублікували нове відео. На кадрах Єгор Крутоголов в костюмі митника перевіряє документи в одного з акторів шоу, який був одягнений в костюм Діда Мороза. Він вирішив познущатися над ним.

"Не так давно в Україні заборонили Діда Мороза. Однак він і цього року хотів прийти та привітати наших дітей. Що завадило дідові, і чому в країну не пустили навіть Санта-Клауса?" — , запитали на акаунті "Дизель шоу".

"Наркотики є? Ні? Всі так кажуть спочатку!...Може у тебе там Лорак з Лободою? А то вони проникають якось до нас в країну", - пожартував Єгор Крутоголов.

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