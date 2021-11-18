Народная артистка Украины Таисия Повалий, которая долгое время живет и гастролирует в России, засветилась с любимцем россиянок, известным артистом Стасом Михайловым.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм артистка опубликовала отрывок из нового клипа. В ролике 56-летняя Повалий выглядела очень эффектно.

«Завтра! Долгожданная Премьера клипа! На песню "Что с тобой, как же я?" любимых авторов Михаила Гуцериева @gutserievmedia и Виктории Кохана @victoria.kohana! Жду Очень!», - подписала видео артистка.

В комментариях ей оставили много приятных слов.

«Огонь, ждём не дождёмся. Вы просто потрясная богиня королева. Звезда, уже не терпится увидеть этот шедевр», «Мы ждём с Вами этот клип. Невероятная песня о любви, отношении друг к другу», «Таечка! Сколько приятных сюрпризов от Вас за последнее время», «Побольше Вам дуэтов со Стасом, они бомбические», «Огонь! Ждём! Самая долгожданная премьера осени! Тая нереально красивая! Совершенство!», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Таисия Повалий переборщила с мейкапом, поразив новым образом: «Как кукла».

Еще Politeka писала, что Повалий удивила внешностью рядом с сыном: "Даже не верится...".

Также Politeka сообщала, что Повалий пожаловалась на травлю в Украине: «К нам никто не заходит».