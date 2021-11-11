Співачка Таїсія Повалій, яка живе і будує кар'єру в Росії, показала себе в обіймах сина, поділившись новиною з фанатами в Instagram.

Як пише Politeka.net, Таїсія Повалій є успішною вітчизняною співачкою, яка отримала звання Народного і Заслуженого артиста України ще в 90-х роках. Після 2013-го року Таїсія поїхала з України в Росію будувати кар'єру співачки. Не забуває Повалій і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Повалій була разом з сином, який робив селфі. Парочка посміхалася, дивлячись в дзеркало.

"Якось я по-особливому щаслива! Хвилююче і дуже зворушливо! Дивно-чудовий проект " Дві Зірки. Батьки і діти"!",- написала Таїсія.

Фанати поставили понад 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Молодше Дениса виглядає", " Вау!!! Відчуваю буде цікаво, чекаємо", " Ось це так! які прекрасні новини! справжній сюрприз, дуже чекаємо!!! будемо вболівати за Вас з Деном всією душею!", "Очманіле фото!!!!! Як ми раді за Вас з Деном, Таечка!!! Чекаємо з нетерпінням проект!!! Удачі Вам, настрою і щасливої співпраці з сином!!! Ви, як подружка, поруч з ним, молоденька і гарненька!!!", "Навіть не віриться, що у вас такий дорослий син. Схожі, ті ж добрі блакитні очі".

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