Популярная украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская, которая является кумой музыканта Дзидзьо, впечатлила неприличным поведением за кулисами шоу, в котором работает.
Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Цибульская показала, чем занимается в гримерке со своим коллегой по программе на музыкальном канале, исполнителем Виталием Козловским. Парочка нежно прижалась друг к другу и танцевала. Ольга была одета в эффектный малиновый костюм. В ее волосах традиционно виднелись цветы.
«Вы пишете, что мы с Козловским слишком откровенные в кадре. Это вы еще не видели, что происходит за ним. Коротко про вайб гримерки», - подписала видео звезда.
Отметим, что после танца Козловский стал поднимать Цибульскую, а та шутить в ответ. Как известно, поклонники очень любят дуэт звезд, а также их манеру вести шоу, где они регулярно подтрунивают друг над другом.
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Добавим, что Оля Цибульская замужем, но вокруг нее постоянно ходят слухи о романах с известными исполнителями.
Напомним, что Оля Цибульская откровенно рассказала о своем детстве: "Я себе пообещала, что...".
Еще Politeka писала, что Цибульская в обнимку с Горбуновым удивила признанием: «Волновалась очень».
Также Politeka сообщала, что Цибульская призналась, что продюсер Сердючки предлагал ей сменить имя.