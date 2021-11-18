Популярная украинская певица и телеведущая Ольга Цибульская, которая является кумой музыканта Дзидзьо, впечатлила неприличным поведением за кулисами шоу, в котором работает.

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Цибульская показала, чем занимается в гримерке со своим коллегой по программе на музыкальном канале, исполнителем Виталием Козловским. Парочка нежно прижалась друг к другу и танцевала. Ольга была одета в эффектный малиновый костюм. В ее волосах традиционно виднелись цветы.

«Вы пишете, что мы с Козловским слишком откровенные в кадре. Это вы еще не видели, что происходит за ним. Коротко про вайб гримерки», - подписала видео звезда.

Отметим, что после танца Козловский стал поднимать Цибульскую, а та шутить в ответ. Как известно, поклонники очень любят дуэт звезд, а также их манеру вести шоу, где они регулярно подтрунивают друг над другом.

Добавим, что Оля Цибульская замужем, но вокруг нее постоянно ходят слухи о романах с известными исполнителями.

Напомним, что Оля Цибульская откровенно рассказала о своем детстве: "Я себе пообещала, что...".

Еще Politeka писала, что Цибульская в обнимку с Горбуновым удивила признанием: «Волновалась очень».

Также Politeka сообщала, что Цибульская призналась, что продюсер Сердючки предлагал ей сменить имя.