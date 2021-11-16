Українська співачка і телеведуча, кума музиканта і продюсера Дзідзьо Оля Цибульська зізналася, що одного разу дуже сильно боялася виходити на сцену.
Як пише Politeka.net, у себе в Instagram зірка влаштувала улюблену рубрику відповідей на питання шанувальників. Вона відверто розповідала про своє минуле, виховання дитини, а також творчу кар'єру. Один з шанувальників запитав у Ольги, чи боялася вона коли-небудь виходити на сцену.
Ольга опублікувала фото, на якому позувала в обнімку з відомим телеведучим Юрієм Горбуновим.
"8 років тому моя перша робота в парі з Юрієм Горбуновим. Хвилювалася дуже. Він суперзірка і на сцені Палацу Україна. Все пройшло супер. Обожнюю працювати разом", - зазначила Цибульська.
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Як відомо, кар'єра Цибульської починалася з онлайн-ефірів телевізійних магазинів, а також на сцені «Фабрики зірок». Зараз артистка є телеведучою, паралельно намагаючись розвивати свою сольну кар'єру співачки.
Нагадаємо, що Оля Цибульська прикувала погляди до ефектного декольте: "задумлива і закохана".
Як повідомляла Politeka, Цибульська зізналася, що Юрій Нікітін пропонував їй змінити ім'я: «не прижилося».
Також Politeka писала, що Цибульська відверто розповіла про своє дитинство:"я собі пообіцяла".