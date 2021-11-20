Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Иванна, рассказала, какие проблемы испытывала во время беременности.

Роман Сасанчин вместе с возлюбленной Иванной скоро должны стать родителями, пишет Politeka.net. 23-летняя невеста победителя шоу в своем Инстаграм рассказывает о трудностях, с которыми ей довелось столкнуться.

Так, в недавних сторис девушка рассказала об угрозе выкидыша.

"Страх был, так как я попадала в больницу с угрозой", - написала Иванна.

"Был страх, и, если честно, он и до сих пор есть, но я стараюсь прислушиваться к врачу, что она мне говорит. Я стараюсь молиться Богу, просить здоровья для своего ребенка и чтоб хорошо его выносить", - добавила девушка.

Отметим, невеста Сасанчина ранее рассказала, что перед беременностью сдала все анализы. В итоге врач сказала ей, что зачать может получиться через год-два-три. По словам специалиста, нужно было ждать нормализации гормонов, а в итоге у девушки получилось забеременеть - за месяц.

Родители обрадовались новости. В частности, мама Сасанчина была в восторге, ведь у нее появится еще одна "Ромашка".

Известно, что у влюбленных родится девочка.

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