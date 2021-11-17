Невеста победителя вокальных проектов "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина, которая уже на восьмом месяце беременности, рассказала о своих переживаниях.

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванка готовятся стать родителями. Примерно через месяц у них родится дочь.

Невеста артиста активно ведет свою страницу в Instagram, где рассказывает о своей беременности и отвечает на вопросы поклонников, которых получает множество на разные темы. Однако в новых сторис девушка призналась. что блогерство дается ей нелегко.

Иванна задумалась о том, что нужно делать фото и видео лучшего качество и подключать для этого других людей. Пока же она всем занимается сама.

«Я очень не люблю фотографироваться. Это для меня большой стресс и депрессия. Еще больше не люблю, когда меня снимают на видео, это тоже…Как-то нужно перебороть этот страх и начать делать что-то нормальное», - рассказала девушка.

Ранее Politeka писала, что беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина заговорила о начале их отношений: "Можно сказать...".

Напомним, что Сасанчин из "Голосу країни" похвастался, как балует беременную невесту: "Для своей любимой девочки...".

A еще Politeka сообщала, что девушка забеременела от победителя "Голосу країни" Сасанчина и попала под шквал критики: "Испортила ему жизнь".