Ніколи не викладав нічого подібного

Переможець "Голос. Діти" і "Голосу країни" Роман Сасанчин показав, який сюрприз приготував для свої коханої дівчини Іванни, яка скоро подарує йому первістка.

Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин перебуває у відносинах з красунею Іванною, яка вже на восьмому місяці вагітності. В новому пості на своїй сторінці в Інстаграм молодий співак виклав відео, де виконує композицію, яку написав для коханої.

«Ніколи для Вас не викладав нічого подібного, але тут нахлинула хвиля щоб щось заспівати😊 Цю пісеньку написав для своєї коханої дівчинки @annavi_i ❤», - зазначив Роман.

Користувачі мережі були вражені.

«Чудовий голос», «Ти дуже гарно заграв і заспівав,ти молодець», «Дуже гарно шикарно душевно, не бійся творити тобі це личить», «Чудова пісня. Ви-талант, творіть і несіть цю чудову мелодію поміж нас», «Не полишай музику... Бо це твоє покликання... Ти дуже талановитий і є прикладом для молоді!!! Так тримати!!! Щастя Вашій родині», - пишуть у коментарях.

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