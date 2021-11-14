Победитель "Голос. Дети" и "Голоса страны" Роман Сасанчин показал, какой сюрприз приготовил для своей любимой девушки Иванны, которая скоро подарит ему первенца.
Как пишет Politeka.net, Роман Сасанчин состоит в отношениях с красавицей Иванной, которая уже на восьмом месяце беременности. В новом посте на своей странице в Инстаграм молодой певец выложил видео, где исполняет композицию, которую написал для любимой.
"Никогда для вас не выкладывал ничего подобного, но тут нахлынула волна чтобы что-то спеть и эту песенку написал для своей любимой девочки @annavi_i❤», - отметил Роман.
Пользователи Сети были поражены.
"Чудесный голос", "Ты очень хорошо сыиграл и спел,ты молодец", "очень красиво шикарно душевно, не бойся творить тебе это к лицу", "замечательная песня. Вы-талант, творите и несите эту замечательную мелодию среди нас", "не оставляй музыку... Ибо это твое призвание... Ты очень талантлив и являешься примером для молодежи!!! Так держать!!! Счастья вашей семье", - пишут в комментариях.
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