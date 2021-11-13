Наречена переможця "Голосу країни" Романа Сасанчина Іванна, яка зараз на восьмому місяці вагітності, розповіла про свої відчуття.

Як пише Politeka.net, Роман Сасанчин став популярним виконавцем після перемог на шоу" Голос країни "і"Голос діти". Зараз Роман зайнятий відносинами з нареченою Іванною, яка на останніх термінах вагітності. Дівчина, як і сам співак, активно веде сторінку в соціальних мережах, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На нових сторіс Іванна лежала, знімаючи себе на телефон. Блогерка вирішила розповісти, як себе почуває під час вагітності.

"Твердне на кілька секунд, і так кожні 15/20 хвилин. Дихати стає важко, таке враження, ніби легкі стискаються", - написала Іванна.

"У мене зараз незрозумілі відчуття. Він стає різних форм, він кам'яніє, нереально так тягне, навіть не так як місячні, а сильніше", - сказала Іванна.

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