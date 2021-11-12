Наречену переможця вокальних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти" Романа Сасанчина Іванку сильно критикували у мережі через її вагітність, зараз дівчина вже на восьмому місяці.

Як пише Politeka.net, 19-річний переможець "Голосу країни" та "Голосу. Діти" Роман Сасанчин та його 23-річна наречена Іванка декілька місяців тому вирішили зізнатися, що невдовзі стануть батьками.

Також пара розсекретила і стать дитини – у них народиться дівчинка.

Однак не усі прихильники радо сприйняли новину Сасанчина, були й такі, хто критикував дівчину за те, що вона завагітніла, попри те, що і Роман, і Іванна запевнили, що вони дуже хотіли дитину і планували це. Багато хто писав, що дитині потрібні зрілі батьки, а не "малолітні сопляки". Найбільше хейтери вз’їлися на 23-річну Іванну.

"Шкода Романа, ти зіпсувала йому життя, кобила стара!", - писали дівчині.

У своєму Instagram Сасанчин ввічливо та спокійно відповів недоброзичливцям та розставив всі крапки над "і" раз і назавжди. Співак сказав, що з Іванкою він надзвичайно щасливий, а після народження дочки й узагалі стане найщасливішим.

Рaніше Politeka писала, що переможець "Голосу країни" Сасанчин з вагітною нареченою розлютили Приходька: "Це тикання кульок, ці ось радості...".

Нагадаємо, що переможець "Голосу країни" Сасанчин влаштував вагітній нареченій бунт, дівчина в розпачі: "Як я маю з цим жити?".

A ще Politeka повідомляла, що наречена зірки "Голосу країни" Сасанчина здивувала заявою про майбутні пологи: "Є таке в планах".