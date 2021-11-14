Вагітна наречена відомого співака Романа Сасанчина, який здобув перемогу в шоу "Голос країни", Іванна розкрила, через скільки вони з нареченим почали жити разом.

Як передає Politeka.net, Роман Сасанчин є переможцем проєктів "Голос країни" та "Голос країни. Діти". Зараз він зі своєю невісткою Іванною чекає первістка, а саме доньку. Як відомо, вони перенесли своє весілля до кращого часу, коли їх дочка вже підросте.

Так, цього разу наречена Сасанчина опублікувала нове відео. Іванна часто спілкується зі своїми шанувальниками і розповідає їм подробиці з особистого життя. Вона вирішила поговорити на тему відносин і відповість на найцікавіші питання. У неї запитали, через який час після знайомства з Романом Сасанчиним вони почали відносини.

"Через 1-2 тижні. І жити разом, можна сказати, теж", - зізналася Іванна.

Також, на відео вона показала момент з Романом Сасанчиним, як обіймає його, а потім різко кусає.

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