Известная украинская ведущая Катя Осадчая, которая несколько месяцев назад родила третьего сына, впервые показала трогательные кадры с малышом и вызвала бурную реакцию у своих коллег и друзей.

Как известно, не так давно Катерина стала мамой в третий раз. Причем знаменитость не стала отсиживаться дома и буквально на третий день после рождения сына уже блистала на светском вечере и взяла интервью. Ребенка она не показывала ранее, стараясь акцентировать внимание на других темах.

В этот раз звезда решила сделать исключение:

«Сегодня Данилу три месяца. Три месяца нового ощущения многоканальной любви к сыновьям, когда любви хватает на троих. Данилко еще даже не представляет, какие у него крутые братья и какая интересная жизнь у него впереди» - пописала кадр Осадчая.

Коллеги знаменитости сразу ее поддержали и умилились виду ее маленького сына. Первыми среди оценивших фото оказались: Ирина Монатик, Настя Каменских, Андре Тан, Анна Андрийчук, Джамала, Дзидзьо и другие.

Поклонники тоже ответили:

«Материнство!!!❤️😍🔥сверх всего! 👏; Привет. Как быстро летит время❤️; Искренние поздравления 😍😍 Екатерина, заходите к нам за альбомом ручной работы доя Данилка😍; Мои поздравления родителям и малышу❤️; Пусть растет здоров на радость Вам!!!; 😍Боже, как же это мило!; Очень милое фото ❤️».

Накануне Осадчая посетила премию Best Fashion Awards. Для выхода в свет она выбрала эффектный наряд, ведь мероприятие было связано со стилем и модой, и на нем присутствовали многие дизайнеры.

Так, Катя появилась на красной дорожке в черном брючном костюме, под которым можно было заметить сверкающую блузку.

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