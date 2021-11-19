Создатели сериала "Крепостная" решили не завершать съемки после третьего сезона - четвертый не за горами, что вызвало бурную реакцию поклонников.

В официальной Инстаграм-группе сериала "Крепостная" сообщили о премьере четвертого сезона, передает Politeka.net.

В сообщении говорится, что предыдущие сезоны покорили зрителей 50 стран, ведь в нем демонстрируются времена крепостных, господ светских мероприятий, развитие технологий и другие события тех лет.

Четвертый сезон расскажет о судьбах людей под уже знакомыми фамилиями Жадана, Яблоневского, Червинских, Косачей, Дорошенко и других. События новых серий будут строиться через 23 года, а в центре истории будут дети главных героев. Премьера состоится в 2022 году, а пока съемки продолжаются.

Новость о премьере вызвала неоднозначную реакцию в сети.

"Я скоро поседею с такими событиями...", "Сериал раньше цеплял именно событиями о крепостных... Нынешний же сезон стал просто набором интриг", "Ничего не понятно 😂 так я хочу видеть Ольгу с Назаром❤️🙏", "Боооже...что они там курят....🤯", "Я только расстроилась, что Крепостная закончилась 😢а здесь бац😮крутое продолжение 😍 очень жду 🔥", "Взрыв мозга😮 ребенок от Жадана??", - написали пользователи сети.

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