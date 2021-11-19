Невеста победителя шоу "Голос країни" Романа Сасанчина Иванна рассказала, где она будет жить с женихом после рождения ребенка.
Как пишет Politeka.net, Иванна и Роман уже долгое время вместе, хотя официально отношения не могут по сей день оформить. Невеста победителя "Голосу країни" и "Голос. Діти" сейчас беременна и скоро родит первенца. Иванна активно ведет страничку в Инстаграм, где делится самым интересным.
На новых сторис невеста Романа решила ответить на вопросы фанатов.
"Где будете жить с ребенком", - спросил фанат.
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"На текущий момент планируем жить в Большой Березовице. Когда закончится ремонт, переедем в Киев назад", - сказала Иванна, раскрыв, почему пара сейчас не живет в Киеве, где Роман получил квартиру за победу в "Голосі країни".
"Делаешь ли ты консервацию на зиму", - спросил еще один фанат.
"Еще не разу не делала. Но кажется мне, что на будущее лето буду учиться", - ответила Иванна.
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