Невеста победителя вокальных проектов "Голос. Діти" и "Голос країни" Романа Сасанчина, которая уже на восьмом месяце беременности, рассказала, ревнует ли парня.

Как пишет Politeka.net, 19-летний победитель шоу "Голос. Діти" и "Голос країни" Роман Сасанчин и его 23-летняя невеста Иванка готовятся стать родителями. Примерно через месяц у них родится дочь.

В своем Instagram невеста парня рассказывает о своей беременности и отвечает на вопросы поклонников, которых получает множество на разные темы.

Так, Иванку спросили, ревнует ли она отца своего будущего ребенка, когда он смотрит на других или бросает взгляд.

"Нет, я просто делаю так, что он больше не хочет смотреть в другие стороны", - ответила Иванка, однако, что именно она делает девушка не рассказала.

Напомним, что пара до сих пор не жената. Роман и Иванка несколько раз пытались зарегистрировать брак в ЗАГСе, однако каждый раз появлялись какие-то препятствия. По словам девушки, им вряд ли удастся узаконить отношение к рождению дочери. Что касается свадьбы, то пара говорит, что пока пышного празднованья они не планируют, а если и будут праздновать, то только тогда, когда будут финансово к этому готовы. А это, по словам Иванки, спустя лет 3-4.

Ранее Politeka писала, что беременная невеста победителя "Голосу країни" Сасанчина заговорила о начале их отношений: "Можно сказать...".

Напомним, что Сасанчин из "Голосу країни" похвастался, как балует беременную невесту: "Для своей любимой девочки...".

A еще Politeka сообщала, что девушка забеременела от победителя "Голосу країни" Сасанчина и попала под шквал критики: "Испортила ему жизнь".