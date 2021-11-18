Невеста известного исполнителя и звезды "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка рассказала о тяжелой беременности и предварительной дате родов.

Как сообщает Politeka.net, невеста победителя "Голосу країни" Романа Сасанчина Иванка рассказала, что из-за тяжелой беременности часто лежала в больнице, делала УЗИ и много переживала. Обо всем этом девушка поведала в своих Instagram-сторис, отвечая на вопросы поклонников.

Так, по словам Иванки, она делала много внеплановых ультразвуковых исследований, так как переживала за ребенка.

"Я очень много раз была на УЗИ, потому что я часто лежала в больнице, у меня были угрозы, я очень переживала за ребенка до того момента, пока я его не слышала, его движений. Я вообще с ума сходила, все ли хорошо, как он там, что он там. И единственное мое успокоительное – это когда я приходила на УЗИ и мне говорили, что все нормально", - поделилась Иванка.

Девушка также рассказала о предварительной дате родов, которую ей поставили врачи – 29 декабря.

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