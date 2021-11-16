Невеста 19-летнего победителя вокальных шоу "Голос. Діти" и "Голос країни-10" Романа Сасанчина, Иванна, показала, какой у нее уже большой живот.

19-летний победитель шоу вместе со своей 23-летней невестой сейчас находятся в ожидании дочери, пишет Politeka.net. Иванна уже находится на восьмом месяце беременности. При этом девушка рассказывает о себе в Инстаграм.

Так, невеста Сасанчина опубликовала снимок, на котором трогала внушительный живот, тем самым говоря - победитель "Голос країни-10" вот-вот станет отцом.

"Жду тебя, моя самая родная❤️

Идет мне быть с таким пузиком?

Я хочу поскорее родить малышку, но уже представить себе не могу, как я буду без этого животика 🙈🙈🙈", - написала Иванна.

Публикация собрала более 5000 лайков и много комментариев.

"Ты очень красивая", "Прекрасное фото", "Очень хорошая 😍 тебе очень идет быть беременной 😍❤️", "❤️ красавица 😍 очень идет 😍", "Боже 😍😍😍 которая очаровательна 😍", "Очень нежная, красивая ❤️ Береги Вас Бог 🙏❤️", - написали пользователи сети.

Отметим, Роман Сасанчин и Иванна начали встречаться во время прошлого локдауна, пара познакомилась у друзей. Сначала девушка не воспринимала парня всерьез, но позже ответила взаимностью.

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