Популярный музыкант Дмитрий Монатик, который недавно получил звание Народного артиста Украины, в стильном наряде поразил украинцев.

Как передает Politeka.net, Дмитрий Монатик является успешным украинским певцом. Он начинал свою карьеру с популярных проектов на телевидении, где ему утвержали, что у него нет таланта. Через несколько лет Дмитрий прославился на всю страну благодаря своей работе.

Так, на этот раз артист опубликовал новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Дмитрий Монатик позирует на камеру в стильной разноцветной футболку с коротким рукавом. Свой образ он разбавил солнцезащитными очками и бежевой шляпе.

"Пусть пятница будет заряжена на позитивные эмоции, несмотря на погоду за окном!!! А у вас сегодня?", - спросил певец.

Поклонники оставили артисту множество комментариев под фото: "Молодой Пабло", "Стиль", "Бородач", "Ярко", "Очки не Ирины, случайно?", "Красавчик", "Ох и Дима", "Красота и стиль!", "Красивое фото", "Клевый Дима", "Очень элегантно 👏🏻 великолепное сочетание вкуса и цвета".

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