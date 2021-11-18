Сейчас имена этих звезд знает чуть ли не каждый украинец, но еще несколько лет назад они только начинали свой тернистый путь к славе - в Сети показали, какими артисты были раньше.

Некоторые украинские знаменитости участвовали в различных шоу, чтобы обратить на себя внимание публики, передает Politeka.net. Записи первых стараний остались в архивах, которые можно найти в сети. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

На кадрах в Инстаграм можно заметить: юного Диму Монатика, который пробовал себя на проекте "Х-Фактор"; Милу Нитич, засветившуюся на проекте "Шанс" с Андреем Кузьменко и продюсером Владимиром Бебешко (тогда ее все знали, как Людмила Нитичук); Виталия Козловского, выступившего в программе "Караоке на Майдане"; Надю Дорофееву, участвовавшую в "Американском шансе" и так далее.

Кадры вызвали у пользователей сети ностальгию, и свои чувства они выразили в комментариях.

"Я б сейчас Шанс пересмотрел", "- Что это? Слезы? – Нет, ностальгия в глаза попала. 😢", "Больше всего "Шанс" запомнился", "Это была шикарная Фабрика 👏❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥", "Все, кроме последнего, смотрела) твой формат - не хватает такого сейчас...", - написали пользователи сети.

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