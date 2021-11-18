Жена популярного музыканта Дмитрия Монатика, который недавно получил звание Народного артиста, Ирина Демичева показала себя в мини-платье.
Как передает Politeka.net, Ирина Демичева известный продюсер. Также её знают как жену популярного украинского исполнителя и судьи проекта "Голос країни" Димы Монатика. Также у них есть двое сыновей - Платон и Даниил.
Так, на этот раз жена Монатика опубликовала новое фото на своей странице в Инстаграм. На кадре Ирина Демичева сидит на красном диване в шикарном коротком наряде белого цвета с необычным принтом.
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"Яркого продолжения дня", — пожелала жена Монатика.
Поклонники оставили множество комментариев под фото: "Вауу, красотка!", "Прекрасная", "Какая красивая", "Очень хорошая девушка", "Огонь, Ируся", "Ух ты", "Красавица", "Как можно так светиться", "Какая божественная женщина", "Красотка Мамасита".
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