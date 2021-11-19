Эктор Хименес-Браво, звезда "Мастер Шеф", рассказал об отце, поделившись с украинцами в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, успешный ресторатор, у которого бизнес в Канаде и Украине, и звезда кулинарного телепроекта "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво также ведет социальные сети. Звезда решил в новой публикации в Инстаграм рассказать об отце.

"Отец меня бил со всей дури: я готов рассказать. И никогда не рассчитывал силу. За самую маленькую провинность, бил по лицу, по телу до крови. Однажды я стал свидетелем того, как он бил мою маму. Я просто взял ее и мы вышли оба из дома Это все что я могу - увести ее от линии атаки. В 10 лет я стал понимать его истинное отношение к нашей семье и маме. Отец жил на три семьи и считал что это нормально. А я не собирался с ним играть в эту пародию на многодетные семьи, оказалось у него было много детей. Отцу не нравилось это мое отношение. Мы начали отдаляться, постоянно ссорились. Я шел наперекор, был зол и обижен, а он не слышал меня и бил ", - написал Эктор.

Хименес-Браво также опубликовал фото, на котором сидел в стильном пиджаке и рубашке.

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