Известный украинский ресторатор и бессменный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подрался в клубе, когда отдыхал там с друзьями; шеф-повар выдал причину.

Как пишет Politeka.net, 49-летний украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, которого все знают благодаря кулинарном шоу "Мастер Шеф", рассказал, что подрался в клубе, когда отдыхал там с друзьями.

Так, Эктор признался, что ему трудно говорить на эту тему, но он чувствует, что должен рассказать.

"Честно говоря, мне тяжело об этом говорить, но сейчас мне это нужно", - говорит Эктор.

Шеф-повар рассказал, что в клубе он увидел мужчину, который агрессивно себя вел с девушкой.

"Я был с друзьями в клубе и видел, как один человек был очень агрессивен с девушкой", - говорит Хименес-Браво.

По словам Эктора, он не смог пройти мимо и хотел успокоить того мужчину мирно. Но между ними завязалась драка.

Судья "Мастер Шеф" признался, что не может спокойно реагировать на тему насилия, особенно физического.

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