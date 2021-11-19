Известный украинский ресторатор и бессменный судья шоу "Мастер Шеф" Эктор Хименес-Браво подрался в клубе, когда отдыхал там с друзьями; шеф-повар выдал причину.
Как пишет Politeka.net, 49-летний украинский шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво, которого все знают благодаря кулинарном шоу "Мастер Шеф", рассказал, что подрался в клубе, когда отдыхал там с друзьями.
Так, Эктор признался, что ему трудно говорить на эту тему, но он чувствует, что должен рассказать.
"Честно говоря, мне тяжело об этом говорить, но сейчас мне это нужно", - говорит Эктор.
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Шеф-повар рассказал, что в клубе он увидел мужчину, который агрессивно себя вел с девушкой.
"Я был с друзьями в клубе и видел, как один человек был очень агрессивен с девушкой", - говорит Хименес-Браво.
По словам Эктора, он не смог пройти мимо и хотел успокоить того мужчину мирно. Но между ними завязалась драка.
Судья "Мастер Шеф" признался, что не может спокойно реагировать на тему насилия, особенно физического.
Ранее Politeka писала, что Хименес-Браво из " Мастер Шеф "в одном фартуке удивил видом и соображениями:"Украина - кормилица".
Напомним, что судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво сравнил Киев с российским Питером: "Все наоборот".
A еще Politeka сообщала, что колумбиец Эктор Хименес-Браво эмоционально высказал, что думает о Киеве и украинцах: "слышал еще в школе...".