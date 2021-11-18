Ресторатор і зірка шоу "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво показав новий образ, розповівши цікаве про Україну в соціальній мережі Instagram.

Як пише Politeka.net, Ектор-Хіменес Браво не тільки зірка" Майстер Шеф " і успішний ресторатор в Україні та Канаді, а й популярний блогер в Instagram.

На новому фото Ектор був у фартусі і з м'ясом в руці. Зірка знаходився в літаку, позуючи для фото і показуючи підкачане тіло.

"Як Україні стати гастрономічною державою?

Україна - годувальниця, вона може все. Виробляє продукти, необхідні для ресторанного бізнесу ще й на експорт. Дуже важливо знову відродити цей статус, такі родючі землі і талановиті фермери, люди - все це має дуже великий потенціал. Я в нього вірю всією душею", - написав Ектор.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Яка принадність. Не переставайте дивувати", " Ох, це моя печаль! Люблю мою Україну! Але, так не вистачає хорошого господаря!".

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