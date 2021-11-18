Ресторатор, шеф-кухар і суддя кулінарного шоу "МайстерШеф" Ектор Хіменес-Браво вперше приїхав в Україну 11 років тому - зірка поділився зворушливим одкровенням.

49-річний шеф-повор з колумбійським корінням прибув до Києва в 2010 році, отримавши пропозицію від міжнародної мережі п'ятизіркових готелів відкрити ресторани. Через рік Ектор став активно брати участь в проектах на українському телебаченні, в тому числі зайняв суддівське місце в "МайстерШеф".

Хіменес-Браво тільки недавно отримав громадянство України, навесні цього року, чому був невимовно радий.

"Не передати словами, який я щасливий, адже мало хто домагається такої великої честі!", - писав він раніше в соцмережі.

У своїх нових "сторіз" в Instagram шеф-кухар видав, що думає про Київ і українців в цілому, передає Politeka.net.

"Коли я був у Києві вперше - це теж саме, що українці на Амазонці (річка в Південній Америці, що протікає по території батьківщини Хіменеса-Браво Колумбії, - ред.). Чому? Тому що про Київ я чув ще в школі. Професор нам розповідала про Дніпро. І коли я вперше побачив Дніпро - вау! І коли я побачив місто Київ - як красиво, багато зелені... Дуже красиві люди, неймовірна архітектура... І зараз Київ кращий, ніж 11 років тому, коли я був тут вперше. Київ я дуже люблю. Киян і всіх українців я теж дуже люблю!", - зізнався Ектор.

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