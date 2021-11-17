Відомий шеф-кухар і головний суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво розповів про зірок, які відвідували його ресторани.

Як передає Politeka.net, Ектор Хіменес-Браво є відомим шеф-кухарем і ресторатором. Він прославився завдяки своїй участі в шоу"МастерШеф". Вже 11 сезонів він є незмінним головним суддею проекту.

Ектор Хіменес-Браво розповів, що в його ресторанах вечеряли такі знаменитості, як мама Ілона Маска модель Мей Маск, Колумбійський співак Малума, а також англійський музикант і актор Стінг.

"Весь ресторан був у сум'ятті: ніхто не розумів - це Стінг на порозі чи ні?) Бронь столу була на інший чоловік, а світло в ресторан приглушене», - зазначив Хіменес-Браво.

Ектор зазначив, що зазвичай зазвичай ходить по ресторану і спілкується з гостями, але до зірки дуже соромився підійти.

«Але вже не витримав, взяв закуски, що вони замовили і пішов. Ми розговорилися, я запитав чи все добре, дуже мило поспілкувалися і зробили фотографію. Він їв качку по-пекінськи І сказав, що це одна з кращий в його життя! Мені було дуже приємно. Це був перша зірка в мій ресторан, сподіваюся не востаннє",-зазначив Хіменес-Браво.

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