Известная гимнастка и олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева поделилась в сети очаровательным кадром с подросшей дочерью.
Как сообщает Politeka.net, звезда спорта и художественной гимнастики Лилия Подкопаева часто делился с поклонниками яркими кадрами н своей странице в Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть милое фото с прогулки с двухлетней дочерью Эвелиной, которую родила в браке с американским мужем Игорем Дубинским.
Судя по геолокации Лилия с мужем и детьми сейчас живет в американской Атланте. На прогулку с дочкой гимнастка вышла в стильном образе, они присели скамейку в форме елочной игрушки и мило позируют фотографу.
В подписи к публикации Подкопаева написала: "Прекрасный день. Солнце светит". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию звезды спорта, засыпая ее с малышкой комплиментами: "Скучаю", "Мадонна с младенцем! Великолепная картина!", "Солнечные девочки", "Красотки", "Девочки, Вы красавицы!", "Папина доця".
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