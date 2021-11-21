Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук в зеленом купальнике показала свою фигуру.

Как передает Politeka.net, Анна Саливанчук является известкой украинской актрисой театра и кино. Она прославилась благодаря своей роли в фильме "Свингеры". Также, известно, что она является женой известного продюсера "Квартал 95" Александра Божкова.

Так, на этот раз актриса опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук позирует в бассейне в зеленом купальнике, показав свою фигуру с выгодного ракурса. Как известно, актриса отдыхала в Египте вместе со своей семьей, а теперь вернулась к себе домой в Киев.

"Вот и отдых закончился

и сегодня меня ждёт разборка чемоданов, стирка, готовка, вся реальность нашей повседневной жизни🙈", - рассказала Анна Саливанчук.

Поклонники актрисы оставили ей множество комментариев под фото: "Потрясающая", "Богиня", "Вы прекрасны", "Фотошоп четкий", "Шикарный вид", "Разве мо́жно быть такой красивой, мадам, вы просто", "Анна, ты красотка твое тело шикарна, ты богиня. Ты просто сногсшибательна".

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