63-летняя голливудская актриса Шэрон Стоун, которая успела прославиться своими ролями на весь мир, смогла показать довольно смелый образ с расстегнутой блузкой.

Американская кинозвезда Шэрон Стоун опубликовала в Instagram новое фото, которое смогло впечатлить ее фанатов, ведь она выглядела значительно моложе обычного. Также звезда для большей пикантности распахнула свою светлую блузу.

Открытая зона декольте, игривый взгляд и удачный макияж заметно омолодили 63-летнюю знаменитость.

«Отлично провела вечер с Дэниелом Розберри», – написала под кадром Шэрон. Она имела в виду американского дизайнера, который стал креативным директором знаменитого французского дома моды.

«Великолепно❤;Боже мой, такая красивая 😍; Мне нравится мягкость этого наряда, это просто потрясающий взгляд на тебя так красиво; Уля-ля, неожиданно ❤️; Потрясающе 🤩; Аргентина🇦🇷 я люблю тебя;Ты выглядишь моложе с такой длиной волос🔥🔥Шэрон, ты так красиво выглядишь с длинными волосами❤️».

Как известно, Шэрон Стоун часто критиковали за актерскую игру, за что несколько раз она была номинанткой антипремии "Золотая малина". Однако несмотря ни на что, звезда остается любимицей публики.

Сейчас актрисой восхищаются миллионы в разных странах мира. Только на страницу Шэрон Стоун в Инстаграм подписаны 2,8 млн пользователей сети.

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