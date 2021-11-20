Известный радио и телеведущий, ютуб-блогер Слава Демин поделился кадрами с известным артистом Иваном Дорном, заинтриговав интервью.

Как сообщает Politeka.net, популярный интервьюер Слава Демин, который делает интервью со звездами на своем ютуб-канале, поделился в Instagram свежими кадрами, на которых появился в компании популярного исполнителя и музыканта Ивана Дорна.

На снимках Слава и Иван запечатлены в интересной локации и забавно позируют на телефон, дуя губы "уточкой". Перед камерой Демин появился в стильной черной рубашке, а Дорн в забавном светлом свитере с рисунком птиц.

В подпсии к публикации ведущий заинтриговал новым интервью, очевидно, с Иваном Дорном: "Встретились с Иваном Александровичем. Постояли, подули губы… Скоро новый Слава+ из "Дома Культуры Мастерская". Покажу вам как делается другая музыка и как на ней зарабатываю".

Напомним, Ведущий "Голос країни" Демин откровенно рассказал о своей болезни: "Как же это было мерзко".

Как сообщала Politeka, Демин и Wellboy насмешили украинцев нелепым видео: "Почему Слава еще не на "Танцях з зірками".

Также Politeka писала, что Демин, поссорившийся с Могилевской на "Співають всі", раскрыл свой диагноз: "Ненавижу больницы".