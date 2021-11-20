Украинская телеведущая Катя Осадчая, которая недавно родила третьего сына, впечатлила ярким нарядом на вечере премьер, который она традиционно ведет.

Как сообщает Politeka.net, в Инстаграм у звездного мужа Осадчей, продюсера и телеведущего Юрия Горбунова появилось фото со съемок мероприятия. На снимке он засветился со своей эффектной женой, которая позировала в голубом платье с открытыми плечами и разрезом до бедра. Образ красотки дополняла шляпка.

Счастливый Горбунов обнимал Осадчую. Он не смог сдержать эмоций и расхвалил жену в социальных сетях.

«Вечер премьер с Екатериной Осадчей! Грандиозная запись концерта во Дворце Украины! Горжусь тобой, Катя! Смотрите скоро на 1+1!», - подписал фото шоумен.

В комментариях звездной парочке оставили массу отзывов.

«Фигурка у Кати очень крутая», «Вот это наряд!», «Красавчики», «Какие классные», «Вы отличная пара», «Лучшая пара украинского шоу-бизнеса», «Милые», «Вы просто космос», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Горбунов с Осадчей впечатлили семейными фотографиями: «Замечательная пара».

А еще Politeka писала, что Осадчая показала, как работает через три месяца после родов: фото.

Также Politeka сообщала, что Горбунов с сыном на руках умилил поклонников: "Вот это счастье".