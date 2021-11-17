Ведуча авторської програми «Світське життя» Катя Осадча разом зі своїм чоловіком актором Юрієм Горбуновим порадували прихильників святковим сімейним фото.
Як пише Politeka.net, Осадча та Горбунов у шлюбі з 2017 року. У них вже є два сини: 4-річний Іван, а також майже три місяці тому народився Данило. Попри це подружжя активно займається кар’єрою, поєднуючи зйомки з доглядом за дітьми.
В новому пості на своїй сторінці в Інстаграм Юрій Горбунов показав фото. На якому він з дружиною позує на фоні прикрашеної новорічної ялинки.
«Свято наближається!! Зйомки новорічних проектів надихають! Ніби свято вже стукає в двері», - написав Горбунов.
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Користувачі мережі активно відреагували на миле фото.
«Які файні і милі люди. ❤ Просто приємно переглядати такі світлини. Супер», «Гарні», «Яка чудова пара», - пишуть у коментарях.
"Новорічна парочка", - написала Катерина Осадча.
Нагадаємо, розпатлана Осадча в піжамі і без макіяжу звернулася до українців.
Як повідомляла Politeka, Осадча нарвалася на критику за невдалі фото в сукні від Андре Тана.
Також Politeka писала, що Осадча похвалилася стильним вбранням на осінній прогулянці.