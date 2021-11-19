Відомий продюсер і телеведучий Юрій Горбунов, який веде проєкт "Танці з зірками", з сином Данилом на руках приймає привітання.

Як передає Politeka.net, Юрій Горбунов є відомим українським телеведучим і продюсером. Також, він проявив себе як актор у багатьох кінокартинах. Зараз Юрій веде шоу "Танці з зірками". Варто відзначити, що він одружений на Каті Осадчій з 2017-го року. За цей час у них з'явилося два сини: 4-річний Іван, і нещодавно народився Данило.

Так, цього разу телеведучий опублікував нову серію фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Юрій Горбунов тримає на руках свого молодшого сина - Данила. Він приймає привітання від українців з приводу того, що їхньому синові з Катею Осадчою вже 3 місяці.

"Тобі вже 3 місяці, наша крихта! Наш Данило, Татова і мамина любов!! Рости сина здоровий і щасливий!!", - побажав Юрій Горбунов своєму синові.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото ведучого: "Вітаємо! З неймовірним дивом", "Милота", "Зворушив", "Ось це щастя, найдорожче, любіть їх", "Милі чоловіки", "Щасливий тато", "Клас, милота".

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