Известный продюсер и телеведущий Юрий Горбунов, который ведет проект "Танці з зірками", с сыном Даниилом на руках принимает поздравления.

Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является известным украинским телеведущим и продюсером. Также, он проявил себя как актер во многих кинокартинах. Сейчас Юрий ведет шоу "Танці з зірками". Стоит отметить, что он женат на Кате Осадчей с 2017-го года. За это время у них появилось два сына: 4-летний Иван, и недавно родился Даниил.

Так, на этот раз телеведущий опубликовал новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Юрий Горбунов держит на руках своего младшего сына - Даниила. Он принимает поздравления от украинцев по поводу того, что их сыну с Катей Осадчей уже 3 месяца.

"Тебе уже 3 месяца, наша крошка! Наш Даниил, папочная и мамина любовь!! Расти сына здоровый и счастливый!!", — пожелал Юрий Горбунов своему сыну.

Поклонники оставили множество комментариев под фото ведущего: "Поздравляем! С невероятным чудом", "Милота", "Тронул", "Вот это счастье, самое дорогое, любите их", "Милые мужчины", "Счастливый папа", "Класс, милота".

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