Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет свою авторскую программу "Світське життя", засветила своего мужа Юрия Горбунова и показала, как готовится к праздничным съемкам.

Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как украинская телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса. Как известно, недавно Катя Осадчая родила сына - Даниила.

Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая показала вид на съемочной площадке - на фоне новогодняя ёлка и камин, украшенный к праздникам.

"У телевизионщиков праздники начинаются еще осенью", — рассказала Катя Осадчая.

Также, она показала смешного Юрия Горбунова, искаженного фильтрами в Инстаграм. У него увеличился нос и глаза.

"Когда сказали, что смена до утра", — пошутила Катя Осадчая.

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