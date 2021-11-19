Известная телеведущая Катя Осадчая, которая ведет свою авторскую программу "Світське життя", засветила своего мужа Юрия Горбунова и показала, как готовится к праздничным съемкам.
Как передает Politeka.net, Катя Осадчая прославилась как украинская телеведущая. Она ведет авторскую программу "Світське життя", где раскрывает факты про звезд шоу-бизнеса. Как известно, недавно Катя Осадчая родила сына - Даниила.
Так, на этот раз телеведущая опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Катя Осадчая показала вид на съемочной площадке - на фоне новогодняя ёлка и камин, украшенный к праздникам.
"У телевизионщиков праздники начинаются еще осенью", — рассказала Катя Осадчая.
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Также, она показала смешного Юрия Горбунова, искаженного фильтрами в Инстаграм. У него увеличился нос и глаза.
"Когда сказали, что смена до утра", — пошутила Катя Осадчая.
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