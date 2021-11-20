Телеведуча Катя Осадча, яка народила три місяці тому сина Данила, показала, як пройшов її день, опублікувавши відео в Instagram.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча є популярною телеведучою, яка нещодавно народила третього сина від чоловіка Юрія Горбунова. Але зірка повернулася до роботи і навіть вже їздила в перше відрядження. Не забуває Катя і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових кадрах Осадча показала, як проходить її день. Спочатку була показана дорога, після цього Катя зробила селфі, засвітила градусник, після чого зірці робили грим в гримерці. А після цього була показана студія "Світського життя" вже з ялинкою.

"Мій день", - написала Осадча під відео.

Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Катюша, ви як завжди прекрасна!!", "Любити".

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