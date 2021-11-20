Телеведущая Катя Осадчая, которая родила три месяца назад сына Даниила, показала, как прошел ее день, опубликовав видео в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной телеведущей, которая недавно родила третьего сына от мужа Юрия Горбунова. Но звезда вернулась к работе и даже уже ездила в первую командировку. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На новых кадрах Осадчая показала, как проходит ее день. Сначала была показана дорога, после этого Катя сделала селфи, засветила градусник, после чего звезде делали грим в гримерке. А после этого была показана студия "Світського життя" уже с елкой.

"Мой день", - написала Осадчая под видео.

Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Катюша, вы как всегда прекрасна!!", "Люблю".

Напомним, DZIDZIO, Андре Тан, Каменских и другие звезды полюбовались сыном Осадчей и Горбунова

А еще Politeka писала, что Осадчая, засветив роскошную елку до потолка, насмешила внешним видом Горбунова

Также Politeka сообщала, что Осадчая с тюрбаном на голове стащила Андре Тана с красной дорожки



