Телеведущая Катя Осадчая, которая родила три месяца назад сына Даниила, показала, как прошел ее день, опубликовав видео в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая является популярной телеведущей, которая недавно родила третьего сына от мужа Юрия Горбунова. Но звезда вернулась к работе и даже уже ездила в первую командировку. Не забывает Катя и об Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.
На новых кадрах Осадчая показала, как проходит ее день. Сначала была показана дорога, после этого Катя сделала селфи, засветила градусник, после чего звезде делали грим в гримерке. А после этого была показана студия "Світського життя" уже с елкой.
"Мой день", - написала Осадчая под видео.
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Фанаты, включая Лесю Никитюк, поставили более тысячи лайков и написали комментарии:
"Катюша, вы как всегда прекрасна!!", "Люблю".
Напомним, DZIDZIO, Андре Тан, Каменских и другие звезды полюбовались сыном Осадчей и Горбунова
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