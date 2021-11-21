Известная украинская актриса и жена продюсера "Квартал 95" Анна Саливанчук устроила скандал с бортпроводником в самолете и нарушила правила безопасности с ребенком.

Недавно Анна Саливанчук решила не терять возможности провести с семьей несколько дней за границей. Однако по завершению отдыха в Египте ее ждал неприятный инцидент. Дело в том, что уже в самолете на пути домой актриса устроила скандал с проводником.

У годовалого ребенка возникли проблемы с пищеварением, поэтому он постоянно кричал и капризничал. Истерика прекратилась только тогда, когда ребенок начал играть прямо у аварийного выхода. Однако, поскольку это нарушает правила безопасности, бортпроводник пытался убедить артистку сесть на место, и не нарушать правила.

Саливанчук не стала слушать бортпроводника и сказала, что ребенок будет играть здесь и дальше, так как не хочет, чтобы на месте он кричал.

«Никита начал плакать и мешал всему самолету. Я пошла с ним играть, чтобы его развеселить. Он остановился у аварийного выхода и начал там ползать туда-сюда. Никита начал разбрасывать пакетики. Бортпроводник подошел ко мне и сказал, чтобы сын не разбрасывал пакетики. Я говорю: «Вы видите, что моему сыну год и два месяца. Неужели вы хотите, чтобы он кричал? Пусть он поиграется, а я потом уберу!» - жаловалась Саливанчук.

Причём она сказала, что даже обозвала бортпроводника, который пытался вернуть ее на место, согласно правилам. В итоге работнику пришлось вызывать полицию за нарушение и подобное поведение.

«Прилетела, меня ждала полиция. Мы вместе посмеялись над этой историей, - подытожила историю Саливанчук, оправдывая свое поведение заботой о сыне.

До этого актриса опубликовала новые фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Анна Саливанчук позирует в бассейне в зеленом купальнике, показав свою фигуру с выгодного ракурса. Как известно, актриса отдыхала в Египте вместе со своей семьей, а теперь вернулась к себе домой в Киев.

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