Популярная украинская телеведущая и актриса, звезда программы "Ранок з Україною" Лилия Ребрик частенько делится в сети семейными кадрами и повседневными моментами.

Как сообщает Politeka.net, артистка вновь очаровала поклонников милыми фото своих дочерей и мужа Андрея Дикого. Нежные моменты семейной любви Лилия показала на своей странице в Instagram.

Семейка сняты на кухне. Малышки Диана и Полина радостно улыбаются, стоя перед большим тортом. При этом их повседневные наряды похожи и гармонируют между собой по гамме, что добавляет снимкам особой очаровательности. Лилия и Андрей обнимают девочек и выглядят очень счастливыми.

Телеведущзя в подписи к снимку написала, что тортик они сделали вместе и пообещала поделиться рецептом: "Ну и что, что поздний вечер...🤪но ведь все вместе! В восемь рук сделали! Что может быть лучше?!)))❤️".

Фолловеры ведущей оставили много умиленных комментариев и теплых слов в адрес семьи. А также отметили, что Диана и Полина очень похожи на своих родителей: "Восхищаюсь вашей семьей, вы очаровательны!", "Как приятно смотреть на Вашу счастливую семью! Вы невероятны", "Вы просто супер приятная семья", "Очень приятно видеть вашу счастливую семью! Девочки ваша копия", "Маленькие кнопочки".

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