"Холостяк" Иракли Макацария, который состоит в отношениях с вдвое младшей себя девушкой, признался в любви к мировой знаменитости.

Как пишет Politeka.net, экс-"Холостяк" и настоящий грузинский красавец регулярно делится снимками со своей аудиторией в Instagram.

В этот раз Макацария показал в соцсети совместный снимок с отцом Серафимом бит-Хариби, который известен на весь мир благодаря песнопениям на языке Иисуса Христа (арамейском).

«Люблю тебя мой добрый и душевный друг ❤️ Дорогой отец Серафим! Спасибо за службу», - обратился Иракли к священнослужителю.

Отметим, что отец Серафим, поющий на языке Христа, стал одним из самых популярных духовных лиц Грузии. Когда священнослужитель начинает петь его, песнопение его берет за душу и может довести до слез практически любого.

Поклонники не смогли пройти мимо новой фотографии Макацарии. По мнению фанатов, они видят на фото два очень светлых и добрых человека.

"Иракли, вы оба настолько светитесь добротой❤️❤️❤️",

"Иракли😇главное в человеке доброта🙏🏻и душевное тепло!💙💙💙💙Спасибо тебе за твоё невероятно доброе,золотое сердце",

" Какое тёплое фото!!!", - пишут в сети.

Напомним, Кароль в наряде за 54 тыс. гривен покорила "Холостяка" Иракли

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