Развод Dzidzio (Михаил Хома) и его жены певицы Slavia (Ярослава Хома) стал одним из самых скандальных - откровения девушки о звездном муже и жизни в его тени всколыхнули сеть.

Как сообщает Politeka.net, SLAVIA опубликовала в Stories видео, в котором рассказала, что приехала в Новояворовск, чтобы попрощаться с квартирой, в которой жила с мужем. Артистка также показала фотографии со свадьбы и бутоньерки.

Она призналась, что любит хранить знаковые вещи, но для нее квартира в Новояворске превратилась в прощание с прошлым.

Также певица показала свое свадебное платье. Она примеряла шикарные платья с пышной юбкой по колено, корсетным лифом, соблазнительно подчеркивающим декольте. Звезда завила волосы в мелкие кудри, распустив их по плечам. Дополнила SLAVIA наряд белыми туфлями на каблучке. Из нее вышла нежная невеста.

Платье ей пошила дизайнер Оксана Муха - автор изысканных, стильных, элегантных свадебных и вечерних платьев. Основательница семейного бизнеса и одноименной торговой марки. SLAVIA осталась довольна и очень благодарна ей.

Напомним, Slavia ответила на вопрос о других женщинах Dzidzio, припомнив звонки по ночам.

Как Politeka писала, Slavia призналась, какую серьезную ошибку допустила в браке с Dzidzio.

Также Politeka рассказывала, бывшая жена Дзидзьо Slavia впервые после развода призналась в страхе.