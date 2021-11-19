Известная певица Slavia (Ярослава Хома) рассказала о ночных звонках ее бывшему мужу Dzidzio (Михаил Хома).
Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Slavia после разрыва с шоуменом Dzidzio призналась, что подозревала у бывшего мужа других женщин и даже спрашивала его о ночных звонках. Об этом она рассказала в интервью программе "Зірковий шлях".
Так, по словам Ярославы, было время, когда она хотела сблизиться с Михаилом, просилась ездить с ним на гастроли, помогать с концертами. Но он не разрешал ей.
"У меня какие-то мысли закрадываются, но я не хочу об этом знать. Я спрашивала, что это за звонки, почему звонят ночью, почему звонят там в два часа ночи. Он говорит, мол, у нас там дела, мы что-то там вместе организовываем", - поделилась Slavia.
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Также певица рассказала о своей ошибке, которую она допустила в браке с Dzidzio: "Моя ошибка была в том, что я много молчала, держала в себе. Я пыталась не нарушать его покой, пыталась его освободить от разных дел, и домашних, и бытовых. И вот пришло мое время, я почувствовала, что хочу развиваться, но Михаил был против", - поделилась Slavia.
Напомним, Бывшая жена Дзидзьо Slavia впервые после развода призналась в страхе: "Очень боялась...".
Как сообщала Politeka, Экс-жена DZIDZIO Slavia ответила на дерзкий выпад Цибульской: "Сделала это очень хитро".
Также Politeka писала, что DZIDZIO нестандартно объяснил причину развода со Slavia: "Поженились треугольник и квадрат".