Известная певица Slavia (Ярослава Хома) рассказала о ночных звонках ее бывшему мужу Dzidzio (Михаил Хома).

Как сообщает Politeka.net, известная украинская певица Slavia после разрыва с шоуменом Dzidzio призналась, что подозревала у бывшего мужа других женщин и даже спрашивала его о ночных звонках. Об этом она рассказала в интервью программе "Зірковий шлях".

Так, по словам Ярославы, было время, когда она хотела сблизиться с Михаилом, просилась ездить с ним на гастроли, помогать с концертами. Но он не разрешал ей.

"У меня какие-то мысли закрадываются, но я не хочу об этом знать. Я спрашивала, что это за звонки, почему звонят ночью, почему звонят там в два часа ночи. Он говорит, мол, у нас там дела, мы что-то там вместе организовываем", - поделилась Slavia.

Также певица рассказала о своей ошибке, которую она допустила в браке с Dzidzio: "Моя ошибка была в том, что я много молчала, держала в себе. Я пыталась не нарушать его покой, пыталась его освободить от разных дел, и домашних, и бытовых. И вот пришло мое время, я почувствовала, что хочу развиваться, но Михаил был против", - поделилась Slavia.

Напомним, Бывшая жена Дзидзьо Slavia впервые после развода призналась в страхе: "Очень боялась...".

Как сообщала Politeka, Экс-жена DZIDZIO Slavia ответила на дерзкий выпад Цибульской: "Сделала это очень хитро".

Также Politeka писала, что DZIDZIO нестандартно объяснил причину развода со Slavia: "Поженились треугольник и квадрат".