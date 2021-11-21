В преддверии Нового года резиденты «Дизель шоу» подсказали украинцам, что подарить своим близким к праздникам.
Как пишет Politeka.net, предложение появилось на странице юмористической программы Instagram.
«А вы уже решили, что подарите своим близким на Новый год?🤩 Да, этот вопрос всегда застает врасплох😏 Но мы знаем, как вам помочь!😻 Билеты на новогоднее «Дизель Шоу»! И таких подарков хватит на всех членов семьи, ведь у нас целых два концерта! 3 и 4 декабря – выбирайте любую удобную дату и приходите во Дворец «Украина», - говорится в сообщении.
Публикацию авторы страницы проиллюстрировали новогодним фото, на котором известные юмористы и резиденты «Дизель шоу» Евгений Сморгин, Сергей Писаренко и Яна Глущенко упаковывают подарки на фоне елки.
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"Билеты на новогодние концерты Дизель шоу это самый лучший подарок👍🤗❤️🥳 лучше и придумать нельзя😊😊👍",
"Красота",- пишут в сети.
Напомним, что участник «Дизель шоу» едва не расплакался на сцене, получив ботинком по тому самому месту
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