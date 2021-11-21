20-летняя внучка София Ротару Соня Евдокименко вызывает не меньший интерес у публики, чем ее знаменитая бабушка.

Как пишет Politeka.net, девушка получила имя в ее честь и унаследовала от Софии Ротару лучшие черты. Соня работает в модельном бизнесе с юных лет, пробует себя в качестве певицы и актрисы, а также имеет бойфренда из списка Forbes.

В соцсетях красотка регулярно делится снимка своей беззаботной жизни в Нью-Йорке.

В этот раз Евдокименко показала в Instagram снимок, сделанный во время прогулки по осеннему мегаполису.

Соня примерила джинсовую рубашку и белую шубку из искусственного меха. Изюминкой образа стали круглые очки в белой оправе.

Внучка Софии Ротару позировала на фоне осенней листвы, которая еще не опала в Нью-Йорке.

Поклонники не смогли пройти мимо новой фотографии девушки.

"Ты выглядишь прекрасно!",

"Неземная красота", - пишут в сети.

Напомним, внучка Софии Ротару в стильном образе похвасталась своим гардеробом

А еще Politeka сообщала, что внучка Ротару, вернувшись на родину, засветила своего "малыша" в роскошном авто

Также Politeka писала, что внучка Софии Ротару показала родного брата и приспустила бретельки легкого платья