Известный украинский шеф-повар и победитель проекта «МастерШеф» Евгений Клопотенко сравнил Украину с маленьким ребенком и рассказал об особенностях ее «воспитания».

Как пишет Politeka.net, шоумен посвятил новый пост в своем Инстаграм Дню достоинства и свободы, который в Украине отмечают 21 ноября. В нем Клопотенко поделился своими мыслями о ситуации в стране и ее перспективах.

«Украина – это босый, голый ребенок, у которого нет родителей. И вот он как-то существовал в пространстве, иногда просил о помощи, иногда какие-то добрые люди подходили и давали ботинки, кто-то там какой-то грамоте пытался научить, а кто-то забирал еду, что тому ребенку дали другие прохожие, и пытался повлиять на его идентичность и внушить отвратительные вещи», - напомнил шеф-повар.

По его словам, 21 ноября – годовщина начала «Революции достоинства» - стал переломным днем, когда «достойные люди заметили то заплаканное, испуганное, голодное дитя, собрались вокруг него и начали думать, как ему помочь».

«МастерШеф» отметил, что в этот день люди окончательно решили, что им не все равно и они несут ответственность за развитие своей страны. С тех пор они «растят ее как умеют».

«Пробуют и строгие, и слишком кроткие методы воспитания. Ребенок то кричит от того, что ему что-то запрещают, ограничивают его и дают понимание границ, которые нельзя пересекать», - рассказал Клопотенко.

В то же время он отметил, что со временем ошибки исправляются, поэтому он верит в то, что с «ребенком»-Украиной все будет хорошо.

Подписчики шеф-повара бурно поддержали его пост, согласившись с такими словами.

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