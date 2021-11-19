Известный шеф-повар и победитель шоу "МастерШеф" Евгений Клопотенко рассказал Анатолию Анатоличу почему не женат и как обстоят дела на личном фронте.

Как передает Politeka.net, Евгений Клопотенко является известным шеф-поваром. Он прославился благодаря своему участию в проекте "МастерШеф", где он показал свой талант и одержал победу.

Так, на этот раз "МастерШеф" пришел на интервью к Анатолию Анатоличу. Там он поделился фактами из своей жизни и ответил на самые интересные вопросы. Он рассказал, почему до сих пор не женат, и как обстоят дела на личном фронте.

"Я думаю, что дети будут. Просто я сейчас взял себе такой оборот. Сейчас, я просто понимаю, что я загружен на 100%. А люди пишут, что хотят на 140%. Иногда, я не могу ответить ничего, у меня нет физически времени. Нужно было иметь детей до того, как стал известным, когда мне было 25 лет, вот это была бы идеальная схема", — пожаловался Евгений Клопотенко.

Также, он ответил на вопрос Анатолия Анатолиеча, состоит ли в отношениях.

"Сейчас я не в отношениях. Ну формально - нет, у меня есть девочки, с которыми я общаюсь. Очень много девочек хотят моего внимания, а я не могу его дать столько, сколько они его хотят", — рассказал "МастерШеф".

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