Бывшая жена музыканта Дзидзьо, певица SLAVIA, в эффектном образе с короткой юбкой рассказала о том, когда женщине пора примерять корону.

Ярослава Притула (настоящее имя артистки) поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем знаменитость решила порассуждать на тему того, как женщина может добиться своего.

Так, исполнительница опубликовала короткое четверостишие:

«Коли всередині гине скиглик…

І не турбує, що скаже зграя…

Коли сама собі — перший критик…

Корона тримається, як влита».

Можно предположить, что это слова из ее новой песни.

Эти стихи SLAVIA сопроводила свежим фото, на котором позировала в эффектном образе. На ней была короткая черная юбка «под кожу» и рубашка с золотистым металлическим отливом. Дополняли образ маленькая бежевая сумочка и высокие сапоги.

Поклонники певицы тут же принялись комментировать ее пост.

«Красотка!», «Классическая Шанель точно настоящая, кавалеру респект!», «Вы невероятная», «Очень хорошо выглядишь, красотка!», «Чувствую, песня будет сильная», «Откровенно…», «Красота спасет мир», - пишут люди.

Напомним, разведенный Дзидзьо засветился в объятиях своей главной женщины, Slavia не смолчала.

Как сообщала Politeka, экс-жена Дзидзьо Slavia решилась распрощаться с памятными вещами со свадьбы.

Также Politeka писала, что Slavia ответила на вопрос о других женщинах Dzidzio, припомнив звонки по ночам.