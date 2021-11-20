Известная певица и бывшая жена артиста Дзидзьо Slavia (Ярослава Притула) решила распрощаться с памятными вещами со свадьбы.

Как передает Politeka.net, Ярослава Притула является популярной певицей, девушка известна под псевдонимом Slavia. Артистка недавно заявила о своём разводе с музыкантом Дзидзьо (Михаил Хома).

Так, на этот раз певица опубликовала новые Сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Slavia показывает памятные знаковые вещи со свадьбы. До этого момента она хранила бутоньерки со свадьбы с Дзидзьо. Однако, она решила с ними распрощаться в день годовщины свадьбы.

"Свадебные бутоньерки, которые я бережно хранила. Это мой браслет. А это у жениха была вот такая бутоньерка", — показала Slavia.

"Люблю хранить знаковые вещи. Это были свадебные бутоньерки. Кстати, каждый год именно в этот день мы праздновали День Рождения Михаила и годовщину свадьбы", — рассказала певица.

"Прощаемся с прошлым и выкидываем это всё", — заявила Slavia.

Ранее сообщалось, Slavia ответила на вопрос о других женщинах Dzidzio, припомнив звонки по ночам: "Что это?"

Также, Slavia призналась, какую серьезную ошибку допустила в браке с Dzidzio: "Я пыталась…"

Politeka рассказывала, бывшая жена Дзидзьо Slavia впервые после развода призналась в страхе: "Очень боялась..."